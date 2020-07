Vídeo - Jovem morre atropelado durante racha de moto aquática

Sarah Chaves, com informações do São Paulo

André Felype Iglesias, de 24 anos, morreu um acidente entre duas motos aquáticas em um clube São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Uma mulher de 26 anos foi presa sob suspeita de ter causado o acidente. Ela foi indiciada por lesão corporal e homicídio culposo, pois não era habilitada para guiar este tipo de veículo



Imagens feitas por celular mostram a moto aquática da vítima seguindo a frente da pilotada pela mulher. Uma pessoa que observa e filma a cena chaga a dizer. ‘olha como que nóis está no pega-pega aqui'.



Em seguida o veículo guiado pelo rapaz, ocupado também por um vendedor de 34 anos, reduz a velocidade e para. A moto aquática da mulher porém continua em alta velocidade e atinge os dois homens logo em seguida, atropelando-os e fazendo-os cair na água.

De acordo com bombeiros o rapaz de 24 anos morreu no local do acidente, o outro ocupante do veículo fraturou a perna e foi encaminhado ao pronto-socorro.



A condutora da outra moto foi presa em flagrante, em depoimento ela alegou ter tentado desviar a moto, mas não conseguiu evitar a colisão. Ela pagou uma fiança de R$ 52 mil e vai responder o caso em liberdade.



Assista ao momento da colisão:

