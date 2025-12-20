Menu
Polícia

VÍDEO: Ladrão é preso em flagrante por policial a paisana após assaltar mercado em Mundo Novo

Ele chegou a 'fazer compras' antes de anunciar o crime e fugir correndo

20 dezembro 2025 - 17h51Brenda Assis

Um homem foi preso na manhã deste sábado (20) após tentar assaltar um supermercado na região da Vila Nova, em Mundo Novo. O nome do suspeito não foi divulgado.

Segundo informações do site Maranata Notícias, o homem entrou no estabelecimento e fez compras que somaram cerca de R$ 500. No momento de passar pelo caixa, ele anunciou o assalto, simulando estar armado, e deixou o local sem pagar pelos produtos.

Ao sair do supermercado, a motocicleta usada pelo suspeito apresentou uma falha mecânica, o que impediu a fuga. Um policial à paisana que estava nas proximidades fez a abordagem e conteve o homem até a chegada da Polícia Militar.

O suspeito foi levado ao Hospital Bezerra de Menezes para avaliação médica e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo, onde o caso foi registrado.

 

