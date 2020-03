Vídeo - Ladrão furta carro de idoso que faz tratamento de câncer

Saiba Mais Política Irmãos morrem ao desviar de capivara em rodovia e atingir árvore

O carro do casal Maria Aparecida da Silva, 55 anos, e José Moreira da Silva Neto, 60 anos, foi furtado na manhã desta quinta-feira (19), no estacionamento do Mercado do Produtor do Jardim Tijuca.

Maria aparecida conta que foi até o supermercado para comprar laranjas e deixou o carro no estacionamento do local “Quando voltei o carro já não estava mais la”, falou.

De acordo com Maria Aparecida, ela e o marido registraram o boletim de ocorrência na delegacia do bairro, onde eles foram levados com ajuda de um dos donos do mercado.

O carro, um gol vermelho, era o único meio de locomoção do casal, e irá fazer muita falta já que também era usado para que José Neto fosse ao médico. “Meu esposo está parado, e no seguro desemprego, e agora fez uma cirurgia há um mês e precisa do carro para ir ao médico”, alegou a mulher que também diz não ter um emprego fixo.

Nas imagens feitas por câmeras de segurança é possível ver o bandido, de boné preto, camiseta azul, bermuda e chinelo, cuidando o carro, quando ele se aproxima, e com uma chave simplesmente abre a porta, liga e vai embora com o veículo.

Assista o momento em que o bandido furta o carro:

