sexta, 07 de novembro de 2025
Polícia

VÍDEO: Ladrões arrastam cofre com R$ 100 mil por avenida após furtar loja em Dourados

O prejuízo pode ser ainda maior, já que outros objetos também foram levados

07 novembro 2025 - 13h12Luiz Vinicius
Criminosos arrastaram o cofre por avenida da cidadeCriminosos arrastaram o cofre por avenida da cidade   (Reprodução/Ligado na Notícia)

Ladrões que furtaram um cofre contendo R$ 100 mil em dinheiro, estão sendo procurados pela Polícia Civil de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira, dia 6 de novembro, em uma loja de autopeças.

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que pelo menos dois indivíduos aparecem arrastado o cofre pela Avenida Weimar Gonçalves Torres.

O material está sendo analisado para tentar descobrir quem são os autores do furto, segundo o site Ligado na Notícia.

Porém, além do cofre, o prejuízo pode ser ainda maior, conforme o site local. Isso porque os criminosos teriam levado folhas de cheque, ferramentas e algumas peças de veículos.

Assista o vídeo:

 

Vanguard - Sound

