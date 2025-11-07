VÍDEO: Ladrões arrastam cofre com R$ 100 mil por avenida após furtar loja em Dourados

Ladrões que furtaram um cofre contendo R$ 100 mil em dinheiro, estão sendo procurados pela Polícia Civil de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira, dia 6 de novembro, em uma loja de autopeças.

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que pelo menos dois indivíduos aparecem arrastado o cofre pela Avenida Weimar Gonçalves Torres.

O material está sendo analisado para tentar descobrir quem são os autores do furto, segundo o site Ligado na Notícia.

Porém, além do cofre, o prejuízo pode ser ainda maior, conforme o site local. Isso porque os criminosos teriam levado folhas de cheque, ferramentas e algumas peças de veículos.

Assista o vídeo:

Your browser does not support HTML5 video.

