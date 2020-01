Vídeo - Macaco Bugio é resgatado de residência na capital

Um macaco bugio foi encontrado escondido dentro da churrasqueira de uma casa no bairro Vespasiano Martins, em Campo Grande, na terça-feira (28). Os moradores ficaram surpresos e acionaram a Polícia Militar Ambiental (PMA).

A equipe da PMS, da Comissão Estadual de Animais Silvestres (CEAS) do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-MS) e do biotério da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), participaram do resgate. Com um cambão, uma espécie de haste de metal, ele foi capturado e colocado em uma caixa.

De acordo com a instituição, foram tomados todos os cuidados para que a captura e remoção não expusesse a riscos de lesão o animal e aos Policiais.

A suspeita é de que o animal saiu de uma vegetação existente no bairro a cerca de 1 km da residência. O bugio, um macho, foi capturado pela PMA, colocado em uma caixa de contenção e encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

