VÍDEO - Mãe admite abuso sexual contra a filha de 3 anos: 'mereço tudo o que vier'

Presa por suspeita de cometer abuso sexual contra a própria filha de 3 anos e de filmar os crimes com o padrasto da criança em Ribeirão Preto (SP), Leilane Vitória Oliva Coelho admitiu a prática e se disse arrependida.

"Eu amo a minha filha, não sei o que deu em mim. Um vídeo estragou tudo. Uma coisa ruim que você faz anula todas as coisas boas. Eu mereço tudo o que vier, o que me acontecer, mereço tudo", afirmou Leilane, ao deixar a delegacia após prestar depoimento nesta quinta-feira (11).

Leilane e Andrey Gabriel Eduardo Bento Zancarli foram presos na noite de quarta-feira (10).

O casal, inicialmente levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Ribeirão Preto, aguarda o resultado das audiências de custódia que devem definir se eles permanecerão presos e para onde serão levados.

Segundo a Polícia Civil, os dois admitiram que, na troca de mensagens nos celulares, compartilhavam fantasias sexuais realizadas, mas que efetivamente não expuseram a criança a nenhum ato libidinoso ou sexual.

Na saída da DDM, o suspeito falou com a EPTV, afiliada da TV Globo. Ele admitiu que errou, mas negou que tenha cometido abusos sexuais.

"Foi mais por causa que gostava muito da pessoa. Basicamente por isso. A gente não estuprou uma criança, a gente acabou nem tocando nela. Não está tudo bem, não acho que está tudo bem. Sei que foi um erro gigantesco, mas a única coisa que posso deixar claro é que a gente não tocou na menina, não fez nada sexual com ela, nada do tipo", disse.

