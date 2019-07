Vídeo: Mãe e filho são atropelados por caminhão

Uma criança de 6 anos faleceu ao ser atingido por um caminhão no dia 28 de Junho, próximo ao parque de Exposições de Barbacena, em Minas Gerais. Video publicado por um familiar esclarece acontecimento ocorrido há quase um mês.

A Folha de Barbacena (FB) teve acesso a um vídeo que mostra mãe e filho caminhando no acostamento da rodovia, quando foram atingidos, pelas costas, pelo caminhão, que parou após o atropelamento.

De acordo com o familiar “o intuito de divulgar este trágico vídeo é para mostrar que a mãe da criança, o tempo todo, estava de mãos dadas a ela. Em nenhum momento ela a soltou, ou a criança andava sozinha pela BR. Queremos chamar a atenção das pessoas e das autoridades, para que não se esqueçam dessa tragédia que vitimou uma criança que tinha um futuro pela frente”, afirmou.

Na época, a mãe, 36 anos, que estava com ele no momento afirmou aos policiais que na hora do ocorrido, ela e o filho encontravam-se no acostamento da rodovia quando foram atingidos pelo caminhão, com placas de Dores de Campos (MG). Ela foi socorrida e encaminhada para atendimento médico no Hospital Regional de Barbacena. Infelizmente, seu filho não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A perícia técnica da Polícia Civil, após realizar os trabalhos de praxe, liberou o corpo da criança, que foi encaminhado ao IML de Barbacena. O motorista passou pelo teste do bafômetro e o resultado foi negativo. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Barbacena, ficando à disposição das autoridades.

