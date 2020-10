Vídeo - Mãe espanca filha de 5 anos e Tribunal do Crime retribui agressões

Da redação, com informações do CM7

As imagens de uma mulher agredindo a filha de 5 anos indignaram a internet e também membros do Tribunal do crime, segundo o Portal CM7.

Nas imagens é possível ouvir que enquanto bate na menina, a agressora diz para alguém 'brotar lá", supostamente ela estaria se dirigindo ao pai da criança.

No entanto, o ex-marido apareceu e fez o mesmo com ela. No segundo vídeo, mostra a vingança pela covardia cometida com a criança, e a agressora passa a ser a vítima e implora para pararem.

Dois homens pegam duas ripas de madeira e jogam contra a mulher, enquanto o pai da menina de 5 anos filma tudo. Não há informações mais precisas de onde ocorreu ou quando ocorreu este caso.

Imagens são forte:

Mulher espanca filha e é julgada por tribunal do crime pic.twitter.com/nLBSz1pz3v — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) October 9, 2020

