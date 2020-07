Vídeo: Militar xinga e joga celular no rosto de funcionária de loja de uniformes

Sarah Chaves, com informações do Metrópoles

Um militar do Corpo de Bombeiros foi flagrado agredindo funcionárias de uma loja de uniformes militares de Taguatinga na terça-feira (1º),no Distrito Federal.

Uma das funcionárias filmou o ocorrido e câmeras de circuito interno do estabelecimento comercial também gravaram.

Na gravação feita pela lojista, é possível observar que o agressor primeiro ameaça uma outra funcionária que está atrás do balcão. “Não me faça de palhaço, não; não me faça perder a paciência. Eu meto a mão na cara, vão levar um processo nas costas”, ameaça o homem.

Na sequência, a vendedora que está registrando o fato questiona a fala do comprador. “Vai meter a mão na cara de quem? Você está falando com uma senhora”, diz.

Neste momento, ele atira o que parece ser um celular em direção ao rosto da lojista e a xinga de “filha da puta”.

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou nesta quarta-feira (1º) que aguarda a comunicação formal do vídeo para iniciar a apuração administrativa da ocorrência.

Por meio de nota, a corporação ressaltou que “o CBMDF prima por uma conduta ética e cortês por parte de seus integrantes” e que o militar em questão tem uma ficha sem alterações disciplinares.

“Como é direito de qualquer cidadão, o bombeiro militar terá assegurada a ampla defesa e o contraditório, para que possa se defender de eventuais acusações em qualquer esfera que estas aconteçam. Por ser um fato totalmente atípico e inesperado em relação a esse militar, será ofertado a ele, pela corporação, atendimento psicológico”, diz trecho do texto.

Assista ao vídeo feito pela funcionária e pelas câmeras de circuíto interno:

