Vídeo: Moradores furtam dinheiro deixado na rua por assaltantes de banco

Uma quadrilha formada por 30 criminosos causou terror na madrugada desta terça-feira (1º), aos moradores de Criciúma (SC). O bando assaltou uma agência do Banco do Brasil no centro da cidade, trocou tiros com policiais, fez reféns e deixou diversas notas de dinheiro espalhadas pelas ruas.

Os bandidos chegaram em 10 carros, por volta da meia-noite. Eles entraram na agência bancária com 30 quilos de explosivos. Vitor Dela Vedova, de 22 anos, foi um dos moradores da cidade que ouviu a movimentação no bairro Mino do Mato, próximo ao Centro. Ele contou que estava acordado na hora dos primeiros disparos, mas não conseguiu ver nenhuma movimentação. "Foi uma sensação realmente apavorante", disse.

Moradores da região relatam que os ladrões estavam armados com fuzis e outras armas de grande porte, atirando para cima. "Ainda estava acordado e então recebi mensagens de um amigo que mora próximo ao Centro. E então comecei a ouvir os disparos. Eram vários disparos seguidos. Dava para perceber que eram armas de alto calibre pelo barulho", afirmou o jovem.

Antes de fugir, a quadrilha deixou diversas cédulas espalhadas por uma rua da cidade. Vídeos mostram o momento em que moradores aproveitaram a situação para pegar o dinheiro. Quatro homens foram detidos pelo furto das notas. Eles foram encontrados com mais de R$ 810 mil em um apartamento. Assista:

