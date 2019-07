Vídeo mostra execução de engenheiro agrônomo na fronteira

A câmera de segurança de um estabelecimento comercial registrou o momento em que o engenheiro agrônomo, Héctor Ruiz Duarte, 44 anos, foi executado na manhã desta quarta-feira (10), em Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã.

Nas imagens é possível ver a motocicleta com duas pessoas se aproximando da caminhonete da vítima que estava parada no semáforo. Um dos criminosos efetua vários disparos contra o engenheiro que morreu na hora. O crime aconteceu no cruzamento das ruas Tenente Herrero e Alberdi.

Relembre

Hector Ruiz Duarte, foi executado a tiros nas primeiras horas desta manhã. A polícia paraguaia investiga o crime e os autores ainda não foram identificados. Hector Ruiz era coordenador de ciências agrárias na Faculdade de Agronomia de Pedro Juan Caballero, não há até o momento indícios de que o engenheiro era envolvido com o crime organizado, ou qualquer situação que motivasse o crime.

