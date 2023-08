Vídeo mostra homem amarrado apanhando de vizinhos após tentar abusar de crianças

Um vídeo mostra o momento em que o homem que invadiu uma residência no Jardim Columbia na tarde desta terça-feira (22), para abusar de duas crianças, é imobilizado e agredido por moradores da região.

O Tenente Coronel Robson, comandante da 11ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar), detalhou a dinâmica do crime. “A equipe policial da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de suposto estupro”, explicou.

No local, a equipe da PM se deparou com o suspeito já imobilizado, após populares terem o amarrado com uma corda. “A equipe de radiopatrulha, ao chegar no local, se deparou com o homem imobilizado por populares e amarrado. No cenário, a equipe identificou as vítimas e as testemunhas que se apresentaram, que relataram que o autor adentrou uma casa, portando em sua mão uma enxada, e no interior da residência o mesmo foi em direção do quarto de duas crianças, de 9 e 6 anos.”

Foi neste momento que a mãe ao sair do banheiro, se deparou com o suspeito, que ao notar a presença da mulher na residência avançou contra ela, a imobilizando. A filha mais velha da mulher até tentou ajudar a mãe, porém, também foi imobilizada pelo invasor.

“A mãe começou a gritar, momento esse em que um dos vizinhos escutou, adentrou o imóvel e entrou em luta corporal contra esse agressor”, detalhou.

O homem até chegou a tentar golpear o vizinho com a enxada, porém, foi desarmado, amarrado e consequentemente agredido por populares que ficaram indignados com o crime.

O homem foi encaminhado pela PM até a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), porém, foi liberado após ser ouvido.

Confira o vídeo:

Vídeo mostra homem amarrado apanhando de vizinhos após tentar abusar de criançashttps://t.co/ncpm1ku6Ww pic.twitter.com/oVZcIWgFNd — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) August 22, 2023

Deixe seu Comentário

Leia Também