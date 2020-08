Vídeo mostra homem estuprando criança dentro de caixa d’água

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra um homem supostamente abusando sexualmente de uma menina dentro de uma caixa d’água.

A criança que aparenta ter entre 5 e 6 anos de idade é obrigada a sentar em cima do homem enquanto chora. Ainda não se tem informações sobre onde ocorreu o ato libidinoso.

No vídeo, em que é possível ver a vítima chorando muito com os abusos praticados contra ela, por um homem não identificado, onde a criança possivelmente, podendo ser parente do estuprador.

O abuso é registrado por uma segunda pessoa, que observa toda a cena e continua gravando com um aparelho celular a monstruosidade.

Ainda no vídeo, a criança pede para o homem parar, mas o abusador não se importa com o pedido da menina e continua praticando o estupro de vulnerável. Ainda não há informações sobre o paradeiro da criança.

Internautas pedem ajuda da população para localizar o suspeito dos abusos, que até o momento ainda não foi identificado.

