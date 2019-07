Video mostra homem furtando bicicleta no Caiçara

Um vídeo que foi publicado em uma rede social, mostra o momento em que um homem se aproxima e furta uma bicicleta branca que está em frente ao açougue Casa da Carne, na rua Albert Sabin, no bairro Caiçara. O fato aconteceu na última quinta-feira (25).

A filmagem foi encaminhada à policia, porém o autor ainda não foi encontrado. A vítima tinha ido ao açougue e deixado sua bicicleta do lado de fora, quando saiu do estabelecimento ela não estava mais no local, porém a câmera de segurança filmou a ação que já foi encaminhada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), Piratininga.

A bicicleta ainda não foi encontrada e a vítima pede para quem reconhecer o indivíduo ou a bicicleta, no vídeo, entre em contato com a polícia no 190 ou no (67) 991448736.

Veja o momento em que a bicicleta foi furtada:

