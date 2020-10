Vídeo mostra mãe "indignada" esfregando fralda com fezes no rosto da filha

Da redação, com informações do CM7

Uma mãe foi filmada esfregando a fralda da filha suja de fezes no rosto do criança de 3 anos. As imagens foram enviadas no domingo (25), ao Portal CM7.

Nas imagens a mulher identificada apenas como “Jéssica”, questiona o porquê a filha, uma criança, teria defecado na fralda de pano. Uma terceira pessoa que olha toda a cena, não se manifesta mas filma com o intuito de denunciar.

Após esfregar as fezes no rosto da menina, que inclusive fica com a fralda colada na face, a mulher agride a criança com tapas. Não há informações sobre onde ocorreu ou quando. Confira as cenas através deste link .

Deixe seu Comentário

Leia Também