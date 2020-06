Vídeo mostra momento exato da prisão de Fabrício Queiroz; ele estava dormindo

Priscilla Porangaba, com informações do O Globo

Um vídeo feito na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo, registra o momento em que Fabrício Queiroz, ex-assessor e ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), é encontrado e preso no imóvel pertencente a Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro.

Após ser preso, Queiroz passou por exames no IML e foi levado ao DHPP. Por volta das 10h, foi transferido de helicóptero para o Rio de Janeiro.

O mandado de prisão foi expedido pela Justiça do Rio de Janeiro, em um desdobramento da investigação que apura esquema de "rachadinha" na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Segundo a polícia, no interior da residencia, foi encontrado um cartaz com menção ao AI-5, uma das principais medidas da repressão adotadas pela ditadura militar no país (1964-1985).

Além do cartaz, bonecos de personagens do filme Scarface também faziam parte da decoração.

Segundo o delegado Nico Gonçalves, responsável pela operação em São Paulo, um dos caseiros que estava na casa informou à polícia que Queiroz morava no local havia cerca de um ano. “O caseiro informou que ele estava por volta de um ano aqui. Tinham dois funcionários no fundo da casa, em uma edícula”, revelou o delegado em entrevista à GloboNews.

Em setembro de 2019, o advogado Frederick Wassef disse ao programa Em Foco não saber onde estava o ex-assessor, e afirmou não ser o advogado dele.

Ainda de acordo com o delegado, dois celulares foram apreendidos pela equipe do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco), além de documentos e uma quantia em dinheiro ainda não especificada. "Dois celulares foram apreendidos, alguns documentos que o Gaeco apreendeu que pode ser interessante para eles, e um pequeno valor que foi apreendido com ele, que eu não sei exatamente a quantia", disse Nico Gonçalves.

O delegado também informou que Queiroz estava dormindo no momento da prisão, ficou surpreso, mas não ofereceu resistência. Teria dito apenas que estava doente. "Ele estava dormindo, tranquilo, se mostrou surpreso, e só falou que está com a saúde muito abalada", afirmou o delegado.

Nico explicou que foi necessário arrombar a porta e cortar uma corrente para conseguir entrar no imóvel. “Nós tocamos a campainha, talvez pelo adiantado da hora, eles não escutaram. Tinha uma corrente, nós precisamos cortar a corrente, e abrir a porta meio forçada para poder chegar até ele.”

