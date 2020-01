Vídeo mostra tranquilidade de assassino após morte em vidraçaria; moto não quis funcionar

Imagens da câmera de monitoramento de um estabelecimento localizado em frente a vidraçaria onde Roger Miguel Olmedo Duarte, 21 anos, trabalhava mostra o momento da execução do funcionário na manhã desta quinta-feira (2) em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã.

No vídeo é possível Roger em frente ao estabelecimento junto com uma outra pessoa. O assassino aparece de moto e começa a efetuar os disparos. A segunda pessoa sai correndo para dentro da vidraçaria e Roger cai no chão. O motoqueiro desce da moto e continua a disparar contra a vítima.

O criminoso ainda não identificado age com tranquilidade após o crime. Ele volta para a moto, o banco do veículo se desprende e quais cai, sem pressa, ele arruma o equipamento, sobe na motocicleta que parece não funcionar. Ele a empurra e foge.

O autor ainda não foi localizado. Assista o vídeo:

