Vídeo: Motoboy tenta assaltar adolescentes no Centenário

No final da tarde desta quinta-feira (27) duas adolecentes sofreram uma tentativa de assalto de um motoentregador, quando estavam sentadas em frente a sua residência no Jardim Centenário, região sul de Campo Grande. Elas reagiram ao assalto.

Imagens de segurânça de uma casa da região, mostra toda a ação do criminoso. O motoboy chega às 17h18, para a moto, olha para os lados e vai para cima das adolescentes de 14 anos e tenta roubar o aparelho celular delas. É possível ver que as meninas saem correndo em seguida o motoentregador foge do local.

Em entrevista para o JD1 Notícias, a jovem contou que ganhou o celular recentemente, e que pensou na hora da ação "ele não vai levar meu celular", a vítima relatou que o rapaz segurou no braço dela, e tentou pegar o celular, foi quando ele puxou o braço, deu um grito e saiu correndo.

O assaltante estava em uma moto de cor preta, de camiseta vermelha, calça jens preta e utilizava uma mochila termica para entregas, da uber eats.

