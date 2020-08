Vídeo - motociclista cai em bueiro após ser atingida por carro

Priscilla Porangaba, com informações do RomaNews

Uma motociclista caiu em bueiro após ser atingida por um carro no Pará, na tarde dessa quarta-feira (5). Segundo informações do Roma News, o acidente foi todo gravado por câmeras de segurança próximas ao local.

De acordo com as imagens, o condutor do veículo foi fazer uma conversão à esquerda na av. Vinicius de Moraes, bairro Promissão II, quando atingiu a motociclista que vinha na direção oposta.

A colisão foi tão intensa que a vítima foi arremessada da moto, indo para dentro de um bueiro localizado na esquina da via. Nas imagens, o motorista do carro aparece descendo do veículo e acionando pessoas que passavam pelo local para auxiliar no resgate da vítima.

Ao menos dez pessoas ajudaram no resgate. Cerca de quatro minutos após o acidente, a tampa do bueiro foi levantada e a mulher retirada do local.

