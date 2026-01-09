Menu
VÍDEO: Motociclista causa temor ao abusar de criança no Coronel Antonino

Ele chegou a tampar a placa para não ser identificado

09 janeiro 2026 - 16h39Luiz Vinicius     atualizado em 09/01/2026 às 16h39
Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurançaMotociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Motociclista, não identificado, foi flagrado abusando de uma criança em uma calçada da rua Santo Ângelo, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande, nesta sexta-feira, dia 9.

Câmera de segurança flagrou o momento em que o indivíduo para próximo ao meio-fio enquanto a menina andava de bicicleta e posteriormente, sobe na calçada, aproveitando que a vítima tentava entrar na casa. Relatos apontam que ele levantou a saia da menina e passar a mão na menina.

Em áudio encaminhado para a reportagem, a mãe pede, de maneira desesperadora, para que as pessoas que tiveram câmera de segurança ajudem a encontrá-lo e identificá-lo. Ela confirmou que visualizou a filha sendo abusada sexualmente pelo suspeito.

A reportagem do JD1 Notícias também recebeu informações que o suspeito estaria sendo visto em outros bairros, como Jardim Seminário.

Veja o vídeo:

 

