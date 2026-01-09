VÍDEO: Motociclista causa temor ao abusar de criança no Coronel Antonino

Motociclista, não identificado, foi flagrado abusando de uma criança em uma calçada da rua Santo Ângelo, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande, nesta sexta-feira, dia 9.

Câmera de segurança flagrou o momento em que o indivíduo para próximo ao meio-fio enquanto a menina andava de bicicleta e posteriormente, sobe na calçada, aproveitando que a vítima tentava entrar na casa. Relatos apontam que ele levantou a saia da menina e passar a mão na menina.

Em áudio encaminhado para a reportagem, a mãe pede, de maneira desesperadora, para que as pessoas que tiveram câmera de segurança ajudem a encontrá-lo e identificá-lo. Ela confirmou que visualizou a filha sendo abusada sexualmente pelo suspeito.

A reportagem do JD1 Notícias também recebeu informações que o suspeito estaria sendo visto em outros bairros, como Jardim Seminário.

Veja o vídeo:

Your browser does not support HTML5 video.

