Polícia

VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus

João Vitor Moraes Romeiro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos causados pelo acidente

23 dezembro 2025 - 08h11

João Vitor Moraes Romeiro, de 27 anos, morreu ao se envolver em um grave acidente na tarde desta segunda-feira (22), na Avenida Guaicurus, região do Bairro Jardim Centenário, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o motociclista seguia em uma Yamaha Fazer, trafegando pelo ‘corredor’ entre os veículos, quando acabou batendo na traseira de uma caminhonete Ford Ranger. Ao cair, ele acabou sendo atingido por um caminhão que seguia logo atrás, ficando com ferimentos graves pelo corpo.

João foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para Santa Casa. No entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco após chegar no hospital.

Enquanto isso, a área do acidente foi isolada pelas equipes da Polícia Militar para que a Perícia Técnica e a Polícia Civil realizar os serviços necessários na cena.

O caso acabou sendo registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

 

