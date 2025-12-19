VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete em Ponta Porã

Uma motociclista ainda não identificada morreu ao se envolver em um acidente durante a tarde desta sexta-feira (19), no cruzamento das Ruas Sete de Setembro com Heliodoro Salgueiro, localizado em Ponta Porã.
Conforme as informações iniciais, o acidente envolveu uma moto e uma caminhonete. No entanto, a dinâmica da colisão não chegou a ser divulgada pelas autoridades policiais.
As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas ao chegar no local a vítima já estava sem sinais vitais. A área foi isolada até a chegada da Polícia Militar e da Polícia Civil, que fez os levantamentos iniciais a respeito do caso.
Assista:
