Polícia

VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete em Ponta Porã

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar no local a vítima já estava sem sinais vitais

19 dezembro 2025 - 15h11Brenda Assis

Uma motociclista ainda não identificada morreu ao se envolver em um acidente durante a tarde desta sexta-feira (19), no cruzamento das Ruas Sete de Setembro com Heliodoro Salgueiro, localizado em Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais, o acidente envolveu uma moto e uma caminhonete. No entanto, a dinâmica da colisão não chegou a ser divulgada pelas autoridades policiais.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas ao chegar no local a vítima já estava sem sinais vitais. A área foi isolada até a chegada da Polícia Militar e da Polícia Civil, que fez os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Assista:

 

