Vídeo – Motoqueiro é socorrido após colidir com carreta

Um motoqueiro teve que ser socorrido de forma emergencial, após colidir em uma carreta que trafegava pela BR-262 em Corumbá, em um trecho conhecido como “curva do camelo". O acidente aconteceu nesta terça-feira (26).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), ao chegarem no local do acidente, encontraram o motociclista, 27 anos, caído no chão com escoriações nos braços, ombros, corte profundo na perna direita e fratura na perna esquerda.

O motorista da carreta, 44 anos, que bateu no motociclista, disse que estava manobrando a carreta para entrar em uma empresa que fica à margem da rodovia quando ouviu o barulho da moto caindo na rodovia.

A vítima do acidente foi levada para o Pronto Socorro da cidade.

