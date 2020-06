Vídeo - motoqueiro rouba capacete de trabalhadora na Santa Casa

Um vídeo feitos por câmeras de seguranças, mostram o momento que um motociclista roubo o capacete que estava guardado em uma motocicleta em um estacionamento na Santa Casa de Campo Grande.

O caso ocorreu nesta segunda-feira (22), mas só foi registrado Boletim de Ocorrência (B.O), nesta quarta-feira (24). AA vítima do furto trabalha no estacionamento onde o crime e correu, e por isso conseguiu as imagens feitas pelas câmeras de segurança.

Em entrevista ao JD1 Notícias, o marido da vítima revelou que o estacionamento não irá arcar com as despesas do furto, pois existe um contrato com os empregados, autorizando o uso do local para estacionar seus veículos sem custos, mas danos, furtos e roubos não são de responsabilidade do estacionamento.

Procurada, a Santa Casa respondeu através de nota, “que a empresa administradora do estacionamento da Santa Casa é terceirizada, no caso, a Brasil Park, sendo de total responsabilidade do contratado a resolução de situações como a de segunda-feira (22), às 9h. Por isso, não conseguiremos resolver essa situação de forma direta, porém pedimos para acionem a administração responsável para os devidos esclarecimentos”.

