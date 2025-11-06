Menu
Polícia

VÍDEO: Motorista atropela duas crianças e foge sem prestar socorro em Três Lagoas

Os pequenos não tiveram ferimentos graves pelo corpo, sendo amparados por moradores da região

06 novembro 2025 - 16h41Brenda Assis
Eles voltavam da escolaEles voltavam da escola   (TL Notícias)

Um vídeo de câmera de segurança tem gerado grande revolta entre moradores de Três Lagoas. As imagens mostram o momento em que uma motorista, em um Volkswagen Voyage, atropela duas crianças, de 11 e 7 anos, antes de fugir sem prestar socorro.

Conforme o site TL Notícias, o caso aconteceu no cruzamento das ruas Pedro Claudino da Silva e Luiz Colete, no bairro Jardim Flamboyant, em uma via de terra, sem asfalto e sem sinalização de parada.

A família detalhou que o menino de 11 anos tinha ido buscar o neto de sua mãe na escola quando os dois foram atingidos pelo veículo. Um ciclista que passava pelo local parou para ajudar, e as crianças, mesmo assustadas e com ferimentos leves, conseguiram voltar para casa. O menino mais velho ficou com dores nas mãos, um hematoma na barriga e está mancando, enquanto o mais novo, de 7 anos, felizmente não teve ferimentos graves.

A mãe das crianças ficou indignada com a atitude da motorista, que deixou o local sem oferecer ajuda. “O mínimo que ela poderia fazer era descer do carro, ver se meu filho e meu neto estavam bem, ou procurar os responsáveis. Mas ela simplesmente foi embora”, desabafou ao jornal local.

A família tenta agora identificar a condutora, já que a placa do carro não foi anotada no momento do acidente. A mãe pede ajuda da população e cobra justiça, além de fazer um apelo por mais atenção no trânsito. “Não tem asfalto, não tem placa, mas atenção tem que ter. Carro não é brinquedo. E se fosse pior? Se meu filho e meu neto tivessem desmaiado e ninguém ajudasse?”, lamentou.

O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais, provocando forte indignação. Muitos internautas comentaram sobre a falta de sinalização no cruzamento, mas a maioria concorda que, independentemente disso, a motorista deveria ter parado e prestado socorro, como exige a lei.

Pelo Código de Trânsito Brasileiro, deixar de prestar socorro após um acidente é crime previsto no artigo 304, com pena de detenção e multa.

Quem tiver informações que possam ajudar na identificação da motorista pode fazer uma denúncia anônima pelos números 190 (Polícia Militar) ou (67) 3929-1173 (Polícia Civil).

 

 

