Menu
Menu Busca sexta, 21 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

VÍDEO: Motorista de Fusca morre após fazer 'zig-zag' em rodovia e bater contra caminhão

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades de trânsito

21 novembro 2025 - 19h11Brenda Assis

Um homem de 66 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (10) na ERS-448, em Nova Roma do Sul, na Serra Gaúcha. A colisão ocorreu entre um Volkswagen Fusca e um caminhão.

De acordo com o Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (Scab) de Antônio Prado, o motorista do Fusca foi socorrido em estado grave por uma ambulância do município e levado primeiro ao posto de saúde local. Ele foi transferido em seguida para o Hospital São Carlos, em Farroupilha, mas não resistiu aos ferimentos.

Um motorista que passava logo atrás do Fusca registrou o acidente em vídeo. Nas imagens, é possível ver o carro realizando manobras irregulares momentos antes da colisão com o caminhão.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades de trânsito. O trecho da rodovia precisou ser parcialmente interditado para atendimento da ocorrência.

 

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Xicará de café
Polícia
Homem precisa passar por cirurgia após ficar com xícara presa no ânus
Aqueda aconteceu na quinta-feira
Polícia
Vaca cai em fossa séptica e mobiliza operação de resgate em Aquidauana
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Motorista morre preso às ferragens de carro após colisão com caminhão em Inocência
Estragos causados pela barragem Nasa Park -
Polícia
Mais de 1 anos após rompimento, Nasa Park anuncia reconstrução de barragem nas redes sociais
Gessica foi encontrada morta na residência em que morava
Polícia
Jovem é encontrada morta em residência após faltar trabalho em Sidrolândia
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Homem é morto a tiros na frente da esposa enquanto dirigia caminhonete em Dourados
Família escapa praticamente ilesa após carro cair da ponte em Porto Murtinho
Polícia
Família escapa praticamente ilesa após carro cair da ponte em Porto Murtinho
Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado durante briga no Jardim Aeroporto
Cadela não iria resistir aos ferimentos
Polícia
Xodó da família, cadela de 12 anos atacada por pitbull é sacrificada em Nova Andradina
Homem morre no banheiro de casa e é encontrado pela mãe em Campo Grande
Polícia
Homem morre no banheiro de casa e é encontrado pela mãe em Campo Grande

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta
Situação aconteceu na Avenida Eduardo Elias Zahran
Polícia
Motorista reage a assalto, atropela bandidos e mata um na Zahran
Motociclista bateu no banco da praça
Trânsito
Motociclista morre em grave acidente na praça central de Naviraí