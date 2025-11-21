VÍDEO: Motorista de Fusca morre após fazer 'zig-zag' em rodovia e bater contra caminhão

Um homem de 66 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (10) na ERS-448, em Nova Roma do Sul, na Serra Gaúcha. A colisão ocorreu entre um Volkswagen Fusca e um caminhão.

De acordo com o Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (Scab) de Antônio Prado, o motorista do Fusca foi socorrido em estado grave por uma ambulância do município e levado primeiro ao posto de saúde local. Ele foi transferido em seguida para o Hospital São Carlos, em Farroupilha, mas não resistiu aos ferimentos.

Um motorista que passava logo atrás do Fusca registrou o acidente em vídeo. Nas imagens, é possível ver o carro realizando manobras irregulares momentos antes da colisão com o caminhão.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades de trânsito. O trecho da rodovia precisou ser parcialmente interditado para atendimento da ocorrência.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também