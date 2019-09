VÍDEO - Motorista é preso transportando mais de 5 toneladas de maconha

Um homem de 48 anos foi preso e 5.320 quilos de maconha foi apreendido pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na noite de sexta-feira (27). O entorpecente estava escondido em meio à carga de aveia e tinha como destino final a cidade de Araraquara (SP). O motorista alegou que a droga saiu de Amabai.

O flagrante foi realizado por policiais do DOF na MS-276, em Batayporã, de acordo com o portal Nova News. Na abordagem os policiais ainda descobriram que o motorista era foragido da justiça de Porto Alegre (RS), ele apresentou CNH falsa bem como o seu nome.

Os policiais encaminharam o veículo até uma cerealista em Dourados para retirada da aveia e depois o levaram até a sede do departamento para a pesagem. Conforme o comando do DOF, com essa apreensão a maconha interceptada pelo órgão de segurança pública ao longo do ano já chega a 82 toneladas.

