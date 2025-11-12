Menu
Menu Busca quarta, 12 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

VÍDEO: Caminhoneiro é sequestrado e amarrado a suposta bomba no rodoanel de São Paulo

Ele foi encontrado imóvel, de braços cruzados e com um fio vermelho amarrado ao corpo

12 novembro 2025 - 09h54Luiz Vinicius
Motorista foi socorrido por equipes do GATEMotorista foi socorrido por equipes do GATE   (Reprodução/Rede Globo)

Caminhoneiro foi sequestrado e amarrado a possíveis artefatos explosivos, deixando a carreta atravessada no rodoanel Mario Covas, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, na manhã desta quarta-feira, dia 12 de novembro.

Ele foi resgatado com auxílio de policiais do GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais), que iriam auxiliar nas buscas por mais explosivos e desarmá-los, em caso de confirmação da existência do mesmo.

Conforme divulgado pelo G1, o motorista foi encontrado imóvel, de braços cruzados e dentro da cabine da carreta, por mais de quatro horas. O para-brisa do veículo está quebrado e a primeira informação divulgada é que teria sido atingido por uma pedra jogada por criminosos.

Com uma roupa especial, um militar do GATE, vestindo uma roupa especial antibomba, conseguiu se aproximar da cabine e dialogar com o caminhoneiro, que estava abalado e tinha um fio vermelho amarrado ao corpo - possivelmente ligado ao suposto artefato no banco do passageiro.

Após conversar com o policial, o motorista desceu da cabine do caminhão e caiu no asfalto desmaiado. Ele foi, então, carregado desacordado por policiais e levado em uma maca da concessionária.

Segundo a Artesp, o motorista teria relatado ter sido vítima de um assalto seguido de um sequestro, e que os criminosos teriam colocado explosivos no veículo.

Porém, outra hipótese que será investigada também é a possibilidade do motorista ter tido um surto psicótico.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cabo Cavanha morreu no acidente
Polícia
'Honrou a farda com coragem': PM emite nota após morte de militar em acidente em Iguatemi
Delegacia de Mundo Novo
Polícia
Após término, jovem esfaqueia ex-companheira por cinco vezes em Mundo Novo
Operação contou com apoio da Receita Federal
Polícia
Operação da PF tenta minar crime de contrabando em Mato Grosso do Sul
Ação da 11ª CIPM, região norte de Campo Grande -
Polícia
Motoentregador é preso pela PM com mochila cheia de drogas na região norte
Viatura ficou com as quatro rodas para cima
Polícia
VÍDEO: Policial militar morre em grave acidente em rodovia de Iguatemi
Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
Morto a tiros no Parque do Sol havia esfaqueado homem em briga há 4 dias
Patrik estava com uma arma e reagiu à abordagem
Polícia
Assassino de policial civil morre em confronto com a PM em Três Lagoas
Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Adolescente é apreendido por vender "maconha gourmet" em Dourados
Com arma, crack e maconha, jovem é preso após denúncia em MS
Polícia
Com arma, crack e maconha, jovem é preso após denúncia em MS

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Briga por som alto termina com rapaz esfaqueado quatro vezes no Jardim Noroeste
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'