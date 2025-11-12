VÍDEO: Caminhoneiro é sequestrado e amarrado a suposta bomba no rodoanel de São Paulo

Caminhoneiro foi sequestrado e amarrado a possíveis artefatos explosivos, deixando a carreta atravessada no rodoanel Mario Covas, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, na manhã desta quarta-feira, dia 12 de novembro.

Ele foi resgatado com auxílio de policiais do GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais), que iriam auxiliar nas buscas por mais explosivos e desarmá-los, em caso de confirmação da existência do mesmo.

Conforme divulgado pelo G1, o motorista foi encontrado imóvel, de braços cruzados e dentro da cabine da carreta, por mais de quatro horas. O para-brisa do veículo está quebrado e a primeira informação divulgada é que teria sido atingido por uma pedra jogada por criminosos.

Com uma roupa especial, um militar do GATE, vestindo uma roupa especial antibomba, conseguiu se aproximar da cabine e dialogar com o caminhoneiro, que estava abalado e tinha um fio vermelho amarrado ao corpo - possivelmente ligado ao suposto artefato no banco do passageiro.

Após conversar com o policial, o motorista desceu da cabine do caminhão e caiu no asfalto desmaiado. Ele foi, então, carregado desacordado por policiais e levado em uma maca da concessionária.

Segundo a Artesp, o motorista teria relatado ter sido vítima de um assalto seguido de um sequestro, e que os criminosos teriam colocado explosivos no veículo.

Porém, outra hipótese que será investigada também é a possibilidade do motorista ter tido um surto psicótico.

