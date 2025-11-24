Menu
VÍDEO: Motorista foge após atropelar motoentregador no Nova Lima

O trabalhador precisou ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde

24 novembro 2025 - 16h24Brenda Assis

Um motoentregador ficou ferido após ser atingido por um carro no cruzamento das ruas Jerônimo de Albuquerque e John Kennedy, localizada no Bairro Nova Lima, em Campo Grande. O acidente aconteceu durante o domingo (23).

Conforme as informações iniciais, um Volkswagen Gol estava atravessando a Jerônimo de Albuquerque quando atingiu o motociclista. Em seguida, o condutor fugiu sem prestar socorro a vítima.

Por conta da colisão e da queda, o motoentregador ficou com lesões pelo corpo e suspeita de fraturas. Ele precisou ser socorrido e hospitalizado.

Além dos ferimentos, agora a vítima também irá arcar sozinha com os causados à motocicleta, utilizado em seu trabalho. Câmeras de segurança de um comércio da região flagraram a colisão.

Assista:

 

