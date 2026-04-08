Vídeo: Mulher é agredida e arrastada por companheiro em frente ao trabalho em MS

Um homem, de 32 anos, foi preso em flagrante na terça-feira (7) após agredir a companheira em Três Lagoas. De acordo com a investigação conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), o caso mais recente ocorreu em frente ao local de trabalho da vítima, onde o autor iniciou uma discussão e passou a agir com violência.

Segundo relato, a mulher já vinha sofrendo um histórico de agressões físicas, ameaças e comportamento violento por parte do companheiro. Há registros de episódios anteriores com lesões e até uso de arma branca, o que indica um cenário contínuo de violência.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem desfere um chute na perna da mulher e, em seguida, a segura pelo pescoço, puxando-a com força e tentando colocá-la dentro de um veículo contra a vontade. A vítima conseguiu se desvencilhar e fugir.

Após tomar conhecimento dos fatos, policiais civis realizaram diligências imediatas que resultaram na localização e prisão do suspeito. Diante da gravidade e do risco à integridade física e psicológica da vítima, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado. Ele permanece à disposição da Justiça.

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