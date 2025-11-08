VÍDEO: Mulher é atacada a facadas após discussão com marido em Figueirão

Mulher, de 41 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio na madrugada deste sábado, dia 8, ao ser atacada a facadas pelo companheiro, de 60 anos, que acabou preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar.

O caso aconteceu em uma conveniência nas margens da MS-223, em Figueirão - a 258 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do portal MS Todo Dia, o casal estava no estabelecimento e por motivos a serem apurados, iniciaram uma discussão e o homem deixou o local.

Ele teria ido até a residência e retornou armado com um facão, onde na sequência, desferiu vários golpes contra a companheira, atingindo-a no abdômen e no peito.

Para conter as agressões, uma testemunha que estava no local, arremessou uma cadeira contra o homem. Outras pessoas compareceram e socorreram a vítima, encaminhando ela para o Hospital Municipal de Figueirão. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para Campo Grande.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou as diligências para localizar o suspeito, encontrado na própria residência e chegou a negar os fatos, mas foi 'dedurado' por uma testemunha.

Ele foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.

