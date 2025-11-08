Menu
Menu Busca sábado, 08 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

VÍDEO: Mulher é atacada a facadas após discussão com marido em Figueirão

Testemunha arremessou uma cadeira contra o agressor para interromper a tentativa de feminicídio

08 novembro 2025 - 15h51Luiz Vinicius
Agressões aconteceram em uma conveniênciaAgressões aconteceram em uma conveniência   (MS Todo Dia)

Mulher, de 41 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio na madrugada deste sábado, dia 8, ao ser atacada a facadas pelo companheiro, de 60 anos, que acabou preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar.

O caso aconteceu em uma conveniência nas margens da MS-223, em Figueirão - a 258 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do portal MS Todo Dia, o casal estava no estabelecimento e por motivos a serem apurados, iniciaram uma discussão e o homem deixou o local.

Ele teria ido até a residência e retornou armado com um facão, onde na sequência, desferiu vários golpes contra a companheira, atingindo-a no abdômen e no peito.

Para conter as agressões, uma testemunha que estava no local, arremessou uma cadeira contra o homem. Outras pessoas compareceram e socorreram a vítima, encaminhando ela para o Hospital Municipal de Figueirão. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para Campo Grande.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou as diligências para localizar o suspeito, encontrado na própria residência e chegou a negar os fatos, mas foi 'dedurado' por uma testemunha.

Ele foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

UPA Universitário, em Campo Grande
Polícia
Jovem pede ajuda em lanchonete após levar facada no peito em Campo Grande
Prisão aconteceu em cidade do interior de Mato Grosso
Polícia
Padrasto é preso em flagrante por estuprar enteada de 14 anos em Sonora
Imagem ilustrativa
Polícia
Moradoras do Santa Luzia têm carro, portão e até sofá atingido por tiros
Pessoas do estabelecimento precisaram se abrigar após os disparos
Polícia
VÍDEO: Câmera capta disparos e desespero durante atentado a dupla em Sonora
Adolescente levou um tiro de raspão na cabeça
Polícia
Jovem é ferido com cinco tiros e adolescente é atingido em atentado em Sonora
Polícia Civil no local onde ocorreu homicídio
Polícia
Homem morre após ser esfaqueado pela esposa durante briga em Campo Grande
Operação Nárke V causa prejuízo de R$ 3,3 milhões ao tráfico em MS
Polícia
Operação Nárke V causa prejuízo de R$ 3,3 milhões ao tráfico em MS
A droga foi encontrada em uma residência no bairro Parque Alvorad
Polícia
Polícia Civil estoura depósito e apreende 200 kg de cocaína em Dourados
Veículos pegaram fogo
Polícia
Carros pegam fogo em estacionamento de frigorífico de Sidrolândia
Acusado de matar enteado vai cumprir 42 anos de prisão em Eldorado
Polícia
Acusado de matar enteado vai cumprir 42 anos de prisão em Eldorado

Mais Lidas

Um dia nublado e escuro em Campo Grande
Clima
'Proteja-se': Defesa Civil emite alerta de temporal para Campo Grande
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
A seleção seguirá critérios de vulnerabilidade social, priorizando mulheres chefes de família
Cidade
Inscrições para 258 unidades habitacionais abrem na segunda em Campo Grande