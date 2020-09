Vídeo: homem ameaça esfaquear mulher e é imobilizado por policiais

Sarah Chaves, com informações do G1

Um homem tentou matar a esposa a facadas na tarde de quinta-feira (17), enquanto dois policiais militares negociavam com ele em um residência em Paiçandu, noroeste do Paraná.

No momento da chegada da equipe, o autor rendeu a mulher pelo pescoço e de posse de uma faca realizava constantes ameaças de morte.

Os Soldados Mailon e Almir, ambos agiram com muita cautela e evitaram uma tragédia familiar

Após alguns minutos de negociação com o indivíduo que estava bastante alterado, a cadeira de madeira em que a mulher estava sentada, não suportando o peso dela e do homem, acabou quebrando e os dois caindo no chão, e os policiais militares conseguiram mobilizar o agressor e o mesmo foi algemado e conduzido a delegacia.

A mulher ainda chegou ser ferida no braço, mas não corre risco.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, o homem já tinha três passagens por violência doméstica na polícia, mas nenhuma contra essa mulher. Ele vai responder por feminicídio.

