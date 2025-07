JD1TV: Homem esfaqueia mulher em situação de rua em Aeroporto

Um homem de 42 anos, suspeito de esfaquear uma mulher, de 44 anos, no Aeroporto Internacional de Brasília, no Distrito Federal foi preso na manhã de terça-feira (22), por tentativa de feminicídio.

Imagens de câmeras de segurança mostram o agressor golpeando a vítima. Após o ataque, a mulher procurou a equipe de segurança relatando ter sofrido golpes de faca.

O Aeroporto Internacional de Brasília afirma que o Posto Médico que atende o aeroporto chegou ao local, prestou os primeiros socorros e a encaminhou para a UPA do Núcleo Bandeirante.

De acordo com a PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal), o autor do crime e a vítima vivem em situação de rua. A mulher foi atingida por golpes na região cervical, no tórax e nas mãos.



O investigado havia fugido do local após o crime, mas foi localizado e capturado poucas horas depois pela polícia.

