Vídeo - Mulher esfaqueia marido e se arrepende: “me perdoa, amor”

Uma mulher identificada como Joana, de 20 anos, foi presa na quarta-feira (4) depois de desferir um golpe de faca no próprio marido, o Alejandro, de 23 anos, em Itacoatiara – Amazonas.

De acordo com informações do site Manaus Alerta, o golpe atingiu o tórax da vítima. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e, ao chegar no local, Alejandro estava caído e ensanguentado. Joana chorava ao lado do esposo. Ela apresentava sinais de embriaguez.

Joana foi detida e encaminhada para uma delegacia, e o marido, socorrido e levado para uma unidade de saúde. Não há informações sobre o que teria motivado o crime, nem o estado de saúde da vítima.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra momentos depois da facada, quando a mulher se arrepende e pede perdão ao esposo. Assista:

Mulher esfaqueia o marido e se arrepende: “Me perdoa, amor” pic.twitter.com/Rz406y5aXZ — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) March 5, 2020

