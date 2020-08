Vídeo - Mulher incendeia carro do ex e quase pega fogo junto

Sarah Chaves, com informações do Município Blumenau

Uma mulher aparece em vídeo incendiando o carro do ex-marido na tarde de segunda-feira (18), no centro de Balneário Camboriú, em Santa Catarina

De acordo com o site Município Blumenau, a Polícia Militar informou que a autora é ex-mulher do proprietário do automóvel e que não se sabe o que teria motivado o crime.

A PM informou que está em diligências para localizar a suspeita, mas até o momento não foi encontrada.

Câmeras de vigilância de um edifício próximo registraram o momento:

Deixe seu Comentário

Leia Também