VÍDEO: Mulher morre e homem fica ferido em grave acidente no Leblon

Uma mulher de 43 anos morreu e um homem de 46 ficou ferido em um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã desta quinta-feira (13), por volta das 7h, na Rua Guaianazes, no bairro Jardim Leblon, em Campo Grande. O sinistro envolveu três veículos e resultou em danos materiais e vítimas, sendo uma delas fatal.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente teve início quando a motocicleta Honda CG Fan, que trafegava no sentido Oeste–Leste da via, tendo como passageira Andréia Regiane dos Reis. Em determinado momento, a moto colidiu na parte traseira esquerda de um Hyundai HB20.

Com o impacto, a motocicleta foi projetada para a pista contrária, invadindo a contramão de direção e atingindo um Renault Logan, que trafegava no sentido oposto.

A colisão causou ferimentos graves no piloto, que foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado consciente à Santa Casa, com suspeita de fratura de costela e ferimentos na face.

Já a passageira, Andréia Regiane, não resistiu à gravidade dos ferimentos graves como traumatismo craniano e múltiplas fraturas, morrendo ainda no local. O corpo foi encaminhado à UPA Leblon.

Segundo relatos de testemunhas e dos peritos, o impacto foi tão forte que Andréia teria sido arremessada contra o para-brisa do Renault Logan antes de cair na sarjeta, no lado direito da via.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Perícia Técnica estiveram no local, fazendo os levantamentos necessários a respeito do acidente.

Os três condutores envolvidos foram submetidos ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool em todos os casos. Os veículos HB20 e Logan foram liberados aos respectivos motoristas, enquanto a motocicleta Honda Fan ficou sob os cuidados de uma familiar do condutor.

O caso foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

