Vídeo - Mulher usa arma do namorado PM para atirar e matar a amiga

A jovem Nayara Lopes Palmeira dos Santos, 19 anos assassinou a amiga , Ketlen Lorrane Carvalho, 21 anos, na rua de uma boate usando a arma do namorado que é Polícial Militar em Aparecida de Goiânia, Goiás.

Segundo investigação da Polícia Civil, o crime aconteceu na madrugada de domingo (8), e Ketlen foi baleada por causa de uma dívida. A autora do assassinato fugiu do local. O delegado Rogério Bicalho informou que a amiga da vítima se apresentou à delegacia na tarde de terça-feira (10), confessou o crime e entregou a arma usada.

Segundo o investigador, por não haver flagrante, ela não ficou presa e responderá em liberdade pelo assassinato."As duas eram garotas de programa e tinham uma briga porque a vítima, aparentemente, não quis pagar uma dívida de despesas de quando moravam juntas", disse o delegado.

O investigador acrescenta que as duas mulheres moraram juntas por três anos e há um mês a vítima se mudou da residência. Apesar da versão da suspeita, o caso segue em investigação para apurar se há outra motivação. Por enquanto, o delegado descarta a participação de outras pessoas no homicídio.

A arma usada para matar uma garota pertence a um policial militar que é namorado da suspeita, segundo o delegado Rogério Bicalho informou na quinta-feira (12), o homem estava com a companheira, no momento do crime. “O policial militar estava no momento da briga entre as duas. Ele disse em depoimento que, durante a discussão, a namorada o abraçou, pegou sua arma e atirou na vítima. Vamos ainda ouvir outras testemunhas que estavam no local para confirmar a dinâmica de como aconteceu esse crime”, explicou o delegado.

Porém nas imagens de câmeras de segurança é possível ver que Nayara pede a arma para o namorado que simplesmente tira da cintura e entrega a jovem, depois a autora vai correndo até uma esquina onde atira contra a vítima.

O policial se apresentou à Corregedoria da PM e entregou a arma usada no crime. A pistola foi, em seguida, encaminhada ao Grupo de Investigação de Homicídio de Aparecida de Goiânia. O delegado do caso explicou que, somente após o depoimento das demais testemunhas será possível definir se o policial pode responder por algum crime.

