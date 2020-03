Vídeo - Mulheres brigam dentro de atacadão

Marya Eduarda Lobo, com informações da Capital do Pantanal

Em vídeo que viralizou nas redes sociais, duas mulheres, uma de 38 anos e outra de 32, foram detidas após se envolverem em uma briga dentro do atacadão, na quinta-feira (5), em Corumbá – Mato Grosso do Sul. Uma pessoa presente no momento gravou o vídeo.

A guarnição da Patrulha Comunitária e no local encontrou as autouras já contidas pelos seguranças do estabelecimento. De acordo com informações das próprias envolvidas, ambas já possuíam desavenças uma com a outra.

A mulher de 38 anos disse que estava com seu marido fazendo compras, quando teria sido ofendida pela outra, e que por esse motivo acabou dando um tapa nela, que caiu no chão.

No entanto, a agredida se levantou e as duas começaram a brigar, gerando tumulto dentro do estabelecimento, inaugurado há pouco tempo à cidade.

Na confusão, dois homens também acabaram se estapeando. A briga foi contida por consumidores que faziam compras, e pelos seguranças.

Depois de acalmadas, ambas foram encaminhadas para Delegacia de Polícia Civil.

