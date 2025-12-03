Menu
VÍDEO: Na cara dura, ladrão furta ventilador de comércio na Moreninha

Suspeito não se importou com movimentação de pedestres e carros

03 dezembro 2025 - 09h54Luiz Vinicius     atualizado em 03/12/2025 às 09h56
Ladrão foi embora com o ventiladorLadrão foi embora com o ventilador   (Reprodução/Facebook)

Nem mesmo a movimentação de pedestres e carros evitou a audácia de um ladrão, que furtou um ventilador de um comércio, na noite desta terça-feira, dia 2, na rua Aroazes, na Moreninha, em Campo Grande.

O caso deixou não apenas a comerciante, mas a população do bairro com raiva. "Tanto suor, tanto trabalho e dedicação para vender produtos de qualidade, para vir um vagabundo e levar na mão grande".

Conforme a denunciante, o suspeito já seria conhecido no bairro e reside na região da Moreninha 3. Ela informou que informou a polícia e chegou a ir atrás, mas não conseguiu localizá-lo.

A mulher aponta que o indivíduo trocou de vestimenta para que não fosse reconhecido.

No vídeo divulgado, o suspeito aparece na frente do comércio e sem titubear, pega o ventilador e sai como "se nada tivesse acontecido".

 

