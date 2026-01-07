VÍDEO: 'O que eu fiz para você me bater?', diz jovem à PM, que reage com bala de borracha em MS

Jovem, que não teve a identificação revelada, mas que aparenta ser menor de idade, foi atingido por um disparo de bala de borracha durante uma abordagem da Polícia Militar, na noite desta terça-feira, dia 6, na cidade de Paranhos.

Conforme relatos recebidos pela reportagem, os garotos teriam sido abordados por possivelmente estarem pilotando uma motocicleta, que seria apreendida pelos militares.

Contudo, houve um pequeno desentendimento, onde um dos jovens teria argumentado a um dos militares. "O que eu fiz para você me bater?", perguntou.

A discussão se intensificou por alguns segundos, quando um dos militares retornou para a viatura, pegou a arma e atirou contra outro jovem que estava conversando com o segundo policial próximo à motocicleta.

O jovem ficou ferido e precisou ser encaminhado para atendimento médico, onde ficou com uma marca do tiro da bala de borracha na região do abdômen.

A reportagem do JD1 Notícias procurou a Polícia Militar para entender sobre a ação dos militares e qual seria o motivo da abordagem, mas até o momento, não obteve retorno. O espaço seguirá aberto para futura manifestação oficial.

Veja o vídeo:

