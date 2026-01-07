Menu
Menu Busca quarta, 07 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

VÍDEO: 'O que eu fiz para você me bater?', diz jovem à PM, que reage com bala de borracha em MS

Tiro acertou a região do abdômen de um dos envolvidos

07 janeiro 2026 - 09h23Luiz Vinicius
Jovem foi atingido por bala de borrachaJovem foi atingido por bala de borracha   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Jovem, que não teve a identificação revelada, mas que aparenta ser menor de idade, foi atingido por um disparo de bala de borracha durante uma abordagem da Polícia Militar, na noite desta terça-feira, dia 6, na cidade de Paranhos.

Conforme relatos recebidos pela reportagem, os garotos teriam sido abordados por possivelmente estarem pilotando uma motocicleta, que seria apreendida pelos militares.

Contudo, houve um pequeno desentendimento, onde um dos jovens teria argumentado a um dos militares. "O que eu fiz para você me bater?", perguntou.

A discussão se intensificou por alguns segundos, quando um dos militares retornou para a viatura, pegou a arma e atirou contra outro jovem que estava conversando com o segundo policial próximo à motocicleta.

O jovem ficou ferido e precisou ser encaminhado para atendimento médico, onde ficou com uma marca do tiro da bala de borracha na região do abdômen.

A reportagem do JD1 Notícias procurou a Polícia Militar para entender sobre a ação dos militares e qual seria o motivo da abordagem, mas até o momento, não obteve retorno. O espaço seguirá aberto para futura manifestação oficial.

Veja o vídeo:

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso começou com uma briga
Polícia
Briga termina com sobrinho sendo esfaqueado pelo tio em Campo Grande
Foto: FTN Brasil
Polícia
Criança é atropelada por motorista de aplicativo enquanto andava de bicicleta
Mercadorias apreendidas -
Polícia
Polícia Rodoviária Estadual apreende R$ 231 mil em contrabando na MS-162, em Maracaju
Autoridades estiveram no local | Imagem ilustrativa
Polícia
Pistoleiro invade marcenaria e atira contra funcionário no São Jorge da Lagoa
Policial ajudou a salvar a criança
Polícia
VÍDEO: Sargento salva criança engasgada em batalhão da PM em Dourados
Quantidade de canetas emagracedoras
Polícia
Jovem é preso escondendo canetas emagrecedoras em boneca de pelúcia em Maracaju
Homem foi agredido no meio da rua
Polícia
VÍDEO: Casal quase é atropelado, motorista desce e agride homem no Nova Lima
Arma apreendida pela Polícia Civil
Polícia
Mãe pegou arma do filho para atirar em ex-nora, mas acertou dono de conveniência em MS
Rapaz espancado e que teve unhas arrancadas em Rio Brilhante morre em hospital
Polícia
Rapaz espancado e que teve unhas arrancadas em Rio Brilhante morre em hospital
Imagem do momento em que homem apareceu na casa da moradora
Polícia
Falso delegado que ameaçou atirar em cachorro é servidor federal na Capital

Mais Lidas

Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Foto: Shutterstock
Polícia
Filho mata mãe e irmão de dez anos esfaqueados
Desabafo feito em rede social -
Política
Mulher relata "tortura psicológica" em relacionamento com vereador de Deodápolis