Vídeo - Ônibus que seguia de CG à Recife colide em carreta e 4 pessoas morem

Um ônibus da Viação Gontijo, que saiu de Campo Grande com destino à Recife (PE), se envolveu em um acidente próximo ao município de Patos de Minas (MG) na noite deste domingo (29) na BR-365 no km 419. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro ocupado por dois homens bêbados provocou o acidente que acabou na morte de quatro pessoas e 27 ficaram feridas.

Conforme a PRR, o ônibus desviou do carro, que entrou na pista de forma brusca, e colidiu de frente com uma carreta que vinha no sentido contrário. Os agente da polícia, o coletivo da Viação Gontijo fazia a linha Campo Grande para Recife (PE). Com a colisão o trânsito no local ficou interditado por pelo menos três horas.

As informações da PRF dão conta que dois passageiros idosos que estavam na primeira fila de poltronas do ônibus e o motorista da carreta morreram no momento do acidente. Um homem, que não teve a idade divulgada, morreu ao dar entrada no Hospital Regional Antônio Dias em Patos de Minas.

Depois do acidente, carreta e ônibus pegaram fogo. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram as vítimas. Com algumas explosões que ocorreram, os passageiros precisaram pular do veículo para se salvar. As chamas foram controladas na madrugada desta segunda-feira (30).

Acidente

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi provocado por um carro que estava na estrada de terra e entrou rapidamente na via expressa batendo no ônibus, que perdeu o controle, entrou na contra-mão e colidiu na carreta que carregava queijo. O carro fugiu do local sem prestar socorro. Os dois jovens que estavam no veículo de passeio foram presos após de ocorrido.

A PRF informou que, 26 passageiros e o condutor do ônibus foram levados a unidades de saúde de Pato de Minas. Do total, 25 foram para o Hospital Regional e os outros para Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Gontijo, de Minas Gerais, à imprensa local, disse que “lamenta o fato ocorrido e que está prestando todo o auxílio e suporte às vítimas bem como aos familiares dos mortos.

Jovens presos

A prisão dos responsáveis em provocar o acidente aconteceu quando o carro, que estava danificado, passou pelo posto da PRF e foi abordado. Os dois ocupantes do veículo, ambos jovens de 23 anos, confessaram que estavam envolvidos no acidente. Eles não se feriram, mas foram presos com sinais de embriaguez e por omissão de socorro.

Vídeo

