VÍDEO - Operação da PM contra motos barulhentas no Nova Lima lota guincho

Uma operação integrada entre a 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM) e o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) resultou na apreensão de dez motocicletas no bairro Nova Lima, em Campo Grande, na tarde e noite da última quinta-feira (30).

Segundo o tenente Fharis Abdel Aziz de Souza, da 11ª CIPM, essa foi a terceira ação de fiscalização na semana. “A operação, na área da 11ª CIPM, foi destinada a fiscalizar motocicletas com escapamento irregular, que perturbam a tranquilidade no bairro. A fiscalização permanecerá com as equipes ordinárias”, explicou ao JD1 Notícias.

Durante a ação conjunta, foram abordados 183 veículos e 205 pessoas. Ao todo, 144 autos de infração de trânsito foram lavrados, além de 12 autuações por dirigir sem possuir CNH. Uma pessoa foi conduzida à delegacia, e outra situação evoluiu para tráfico de drogas.

O efetivo da operação contou com cinco motos do BPMTran e cinco viaturas da 11ª CIPM. A blitz se concentrou na Rua Francisco Pereira Coutinho, principal acesso ao Jardim Vida Nova. As fiscalizações devem continuar nos próximos dias.

