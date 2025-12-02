VÍDEO: Operação na Bahia prende trio envolvido em golpe do falso boleto em morador de MS

Pelo menos três pessoas, de 25, 28 e 33 anos, foram presas durante a Operação 'Fake Bill', deflagrada pelo Garras com apoio da Deic (Departamento Especializado de Investigações Criminais) em Salvador, na Bahia, que apurava golpes utilizando falsos boletos e que culminou em uma vítima em Mato Grosso do Sul.

Foram cumpridos mandados de busca domiciliar e prisões temporárias. A operação acontece após uma investigação da especializada sul-mato-grossense, onde uma vítima procurou a delegacia após cair um golpe milionário em janeiro deste ano.

Na investigação, ficou esclarecido que a associação criminosa tinha sede na Bahia, mas atuava em vários estados do país.

Além disto, constatou-se que a associação criminosa se valia de vasta gama de informações de terceiros, necessária para a prática das fraudes, bem como realizava a conversão dos valores obtidos com os ilícitos em criptomoedas, com o intuito de dificultar sua recuperação e dificultar as investigações.

Durante as buscas foram apreendidos diversos aparelhos celulares, computadores, notebooks, todos compatíveis com os utilizados para a prática dos crimes investigados.

Eles podem responder criminalmente por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também