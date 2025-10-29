VÍDEO: Operação no Carandiru fecha bar que funcionava como 'ponto de encontro' da criminalidade

Uma grande operação conjunta foi realizada nesta semana na região do Carandiru, zona norte de Campo Grande, envolvendo equipes da Polícia Militar (9º Batalhão), da Guarda Civil Metropolitana (GCM), da 3ª Delegacia de Polícia, e da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Sustentável (Semadur) e da Ciência Social.

A ação teve como objetivo combater furtos, roubos e irregularidades comerciais identificadas na área, que há tempos vinha sendo alvo de denúncias da população. Durante a operação, foram apreendidos veículos em situação irregular, alguns com suspeita de furto ou adulteração, e interditados pontos de comércio ilegal, que funcionavam sem qualquer tipo de licença ou alvará.

Um dos focos da fiscalização foi um bar irregular que segundo informações da polícia, servia como ponto de encontro para atividades criminosas. No local, havia uma mesa de sinuca e diversos produtos vendidos sem autorização. A Semadur confirmou que o estabelecimento não possui CNPJ nem alvará de funcionamento.

“Já notificamos o responsável para interromper as atividades imediatamente e encaminharemos o caso à Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) para as providências cabíveis”, afirmou Admir Cristaldes, representante da Semadur que acompanhou a ação.

Conforme os agentes municipais, os proprietários foram orientados a retirar equipamentos e mercadorias até o dia seguinte, sob pena de interdição definitiva e apreensão dos bens.

A Polícia Civil também foi acionada para investigar o envolvimento do local com atividades ilícitas. Segundo relatos colhidos no local, o espaço seria usado para tratativas relacionadas a crimes, o que motivou a intensificação das ações conjuntas entre os órgãos municipais e as forças de segurança.

A Prefeitura informou que novas operações de fiscalização integrada devem ocorrer nas próximas semanas em diferentes pontos da cidade, com foco no combate ao comércio irregular e na segurança pública.

