Menu
Menu Busca quarta, 29 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

VÍDEO: Operação no Carandiru fecha bar que funcionava como 'ponto de encontro' da criminalidade

A ação teve como objetivo combater furtos, roubos e irregularidades comerciais identificadas na área

29 outubro 2025 - 16h41Brenda Assis e Vinicius Santos
A operação foi realizada na tarde de hojeA operação foi realizada na tarde de hoje   (Vinicius Santos)

Uma grande operação conjunta foi realizada nesta semana na região do Carandiru, zona norte de Campo Grande, envolvendo equipes da Polícia Militar (9º Batalhão), da Guarda Civil Metropolitana (GCM), da 3ª Delegacia de Polícia, e da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Sustentável (Semadur) e da Ciência Social.

A ação teve como objetivo combater furtos, roubos e irregularidades comerciais identificadas na área, que há tempos vinha sendo alvo de denúncias da população. Durante a operação, foram apreendidos veículos em situação irregular, alguns com suspeita de furto ou adulteração, e interditados pontos de comércio ilegal, que funcionavam sem qualquer tipo de licença ou alvará.

Um dos focos da fiscalização foi um bar irregular que segundo informações da polícia, servia como ponto de encontro para atividades criminosas. No local, havia uma mesa de sinuca e diversos produtos vendidos sem autorização. A Semadur confirmou que o estabelecimento não possui CNPJ nem alvará de funcionamento.

“Já notificamos o responsável para interromper as atividades imediatamente e encaminharemos o caso à Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) para as providências cabíveis”, afirmou Admir Cristaldes, representante da Semadur que acompanhou a ação.

Conforme os agentes municipais, os proprietários foram orientados a retirar equipamentos e mercadorias até o dia seguinte, sob pena de interdição definitiva e apreensão dos bens.

A Polícia Civil também foi acionada para investigar o envolvimento do local com atividades ilícitas. Segundo relatos colhidos no local, o espaço seria usado para tratativas relacionadas a crimes, o que motivou a intensificação das ações conjuntas entre os órgãos municipais e as forças de segurança.

A Prefeitura informou que novas operações de fiscalização integrada devem ocorrer nas próximas semanas em diferentes pontos da cidade, com foco no combate ao comércio irregular e na segurança pública.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Idoso de 71 anos é preso por homicídio, estelionato e ocultação de cadáver no Anache
Homem acerta tiro na filha de 7 anos ao tentar matar ex-mulher em Três Lagoas
Polícia
Homem acerta tiro na filha de 7 anos ao tentar matar ex-mulher em Três Lagoas
Imagem Ilustrativa
Polícia
Aluna é esfaqueada durante briga em escola de Iguatemi
Delegacia da Mulher em Dourados
Polícia
Jovem é preso por agredir e ameaçar matar a avó em Dourados
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é resgatada após ser trancada em casa e agredida pelo marido no Los Angeles
Imagem Ilustrativa
Polícia
Casal é preso por maus-tratos contra criança de 4 anos no Jardim Colúmbia
Mortos na Operação Contenção / PMERJ E PCRJ -
Política
Direitos Humanos do governo Lula emite nota sobre megaoperação no Rio: "preocupação"
Drogas foram encontradas com auxílio de cão farejador
Polícia
VÍDEO: Traficantes tentam enviar drogas em micro-ondas e caixas de sabão em pó na Capital
Rodrigo Velloso Cabral, Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, Cleiton Serafim Gonçalves e Heber Carvalho da Fonseca -
Polícia
Governador do RJ anuncia promoção postumamente de policiais mortos em megaoperação
Bombeiros levaram a vítima até o hospital
Polícia
Mulher é encontrada ferida com golpes de faca no rosto em Ivinhema

Mais Lidas

Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer
Polícia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer