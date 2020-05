Vídeo - Participante do The Voice Kids é assassinado

O adolescente Arthur Almeida, 15 anos, foi assassinado na tarde de quinta-feira (30) em Jaboatão dos Guararapes, na região sul de Pernambuco.



O garoto era conhecido como Tuca Almeida, ganhou reconhecimento ao cantar no "The Voice Kids", da TV Globo, em 2018.



Desde a sua participação no programa da TV Globo, Tuca passou a fazer campanhas publicitárias regionais e também se apresentava de forma esporádica em alguns eventos de cidades no Nordeste do país. Em sua última publicação no Instagram, feita no dia 6 de março, amigos e admiradores já publicam mensagens de conforto e pesar aos familiares.



De acordo com a Coluna do Leo Dias no UOL, a hipótese mais provável para o assassinato do jovem tenha sido um acerto de contas malsucedido, que tinha como alvo um familiar do adolescente.



A delegacia de Polícia Civil de Jaboatão dos Guararapes, no entanto, não confirma e está investigando as circunstâncias do crime. Procurada, a TV Globo ainda não se manifestou sobre o assunto.

Confira a participação de Arthur no programa:

