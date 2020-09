Vídeo: Pastor invade igreja católica e furta R$ 50 mil

Flávio Veras, com informações do G1

A Polícia Civil procura um homem, identificado pela família como pastor evangélico, que invadiu e furtou R$ 50 mil da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, na Zona Sul de São Paulo.

Segundo reportagem do G1, o crime aconteceu na noite desta segunda-feira (7) e foi registrado pelas câmeras de segurança da igreja. O suspeito segue foragido.

Conforme o padre Marcos Miranda, responsável pelo templo, o pastor foi identificado pela comunidade e por familiares, que viram as imagens gravadas do assalto. O nome dele não foi divulgado para preservar os filhos e a família.

"Veio mãe, veio a família toda e o identificou. Me informaram que ele é pastor em uma igreja evangélica e oscila entre a vida de Deus e o vício de drogas", contou o padre.

De acordo com a família, depois do episódio, o pastor não voltou mais para casa. Equipes de investigadores e peritos estiveram na igreja para começar a apuração do caso nesta quarta-feira (9).

"O dinheiro levado estava guardado para pagar funcionários da igreja e o serviço de uma obra no telhado da paróquia", disse o padre.

O assaltante entrou na igreja após arrombar as janelas do escritório durante o feriado de 7 de setembro, quando não havia expediente na paróquia.

Por conta do furto, o padre teve de renegociar o pagamento da obra do telhado e ainda não conseguiu pagar o salário dos funcionários da igreja. "Infelizmente não conseguimos pagar os funcionários. O pagamento da obra seria feito à vista nesta terça-feira [8], mas conseguimos dividir os pagamentos após o furto", afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também