VÍDEO: Pedro Gomes ganha sala lilás no combate a violência contra a mulher

A cidade de Pedro Gomes, distante a 305 quilômetros de Campo Grande, foi a mais nova contemplada com a inauguração da 54ª Sala Lilás, visando o combate a violência contra a mulher.

O novo espaço pretende aprimorar o atendimento a mulheres, crianças, adolescentes e idosos vítimas de violência, garantindo acolhimento especializado e escuta qualificada em ambiente reservado e sensível.

"A sala lilás deve ser, antes de tudo, uma sala de acolhimento aonde essas pessoas chegam, fragilizadas pelo crime que sofreram, e são tratadas de forma abrandar essa dor", disse a delegada Christiane Grossi, responsável pelo projeto.

O atendimento é realizado por equipes capacitadas, com escuta qualificada e apoio psicológico, reduzindo o risco de revitimização e o impacto emocional de quem procura a Polícia Civil para pedir ajuda.

A primeira Sala Lilás de Mato Grosso do Sul foi criada em 2019. Desde então, o projeto tem se consolidado como uma política de Estado.

O espaço de acolhimento humanizado e especializado no combate à violência de gênero também será inaugurado nas cidades de Bela Vista e Antônio João, no próximo dia 19, e em Nioaque, no dia 11 de dezembro, totalizando 57 salas até o fim do ano.

