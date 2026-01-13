VÍDEO: Perseguição termina com homem preso e carro recheado de droga em Ponta Porã

Motorista de um Renault Clio, que não teve a identificação divulgada, foi preso em flagrante ao tentar fugir de uma equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã, durante a noite desta segunda-feira, dia 12.

Ele conduzia um veículo Renault Clio, que estava carregado com 267 quilos de maconha. A primeira tentativa de intervenção havia sido feita na MS-164.

Segundo divulgado pela corporação, o condutor desrespeitou a tentativa de abordagem e após vários quilômetros de perseguição, o suspeito abandonou o carro em frente a uma pizzaria e tentou se esconder no estabelecimento, quando foi abordado e preso.

Ao ser questionado sobre a fuga e as drogas, disse que pegou o veículo já carregado em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e levaria até Campo Grande, onde receberia R$ 2 mil pelo serviço.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 570 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã, juntamente com o autor.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também