Vídeo: Perseguição termina com mais de 800kg de maconha apreendidos

Brenda Assis, com informações da assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul apreenderam 809 Kg de maconha na manhã desta terça-feira (10), em Campo Grande.

Os agentes fiscalizavam na BR-060, quando tentaram abordar uma Fiat/Toro, com placas falsas de Brasília (DF). O motorista tentou fugir realizando manobras perigosas na rodovia. Durante perseguição o suspeito foi detido com o apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Na picape, que possuía registro de estelionato, foram encontrados tabletes da droga, totalizando 809,8 Kg do ilícito. O preso, a maconha e o veículo foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) em Campo Grande.

Assista ao vídeo:

Deixe seu Comentário

Leia Também