Vídeo: PF deflagra Operação Exílio, apreende armas e dinheiro de membros do PCC na fronteira

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Exílio, na manhã desta quinta-feira (25), e cumpri 10 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa vinculada à facção que atua no tráfico internacional de drogas e de armas de fogo, na fronteira do Brasil com o Paraguai.

Os integrantes da organização ocupavam imóveis de alto valor e transitavam em veículos de luxo, adquiridos com valores oriundos da prática de atividades criminosas.

De acordo com a PF, durante as investigações foi descoberto que a organização criminosa é liderada por pessoas foragidas do sistema prisional paulista, que seriam vinculadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Os investigados seriam responsáveis por comandar ações, de interesse do PCC, na região de fronteira entre as cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero (PY).

Durante a Operação Exílio estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal de Ponta Porã/MS, em endereços localizados no Mato Grosso do Sul e em São Paulo.

A PF informou que os investigados poderão ser indiciados pela prática dos crimes de organização criminosa, tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de armas, e as penas somadas podem ultrapassar 39 anos prisão.

Cerca de 110 policiais, incluindo integrantes do Comando de Operações Táticas (COT), da Coordenação de Aviação Operacional (CAOP) e do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) da Polícia Federal, participam da ação. O Centro Integrado de Operações de Fronteira auxiliou nas investigações.

Nome da operação

A Operação foi denominada “Exílio” em razão da descoberta de que indivíduos foragidos e vinculados ao PCC teriam buscado abrigo na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, se passando por empresários mediante uso de documentos falsos e realizando atividades delituosas.

